Фото как улика

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя Сергею Лихоманову по обвинению в госизмене и подготовке к террористическому акту в Крыму. Фигуранту назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Следствие установило, что севастополец передавал СБУ сведения о местах дислокации боевых позиций ВС России и готовился к подрыву железнодорожного моста. Однако злоумышленник не успел совершить теракт, так как был задержан правоохранительными органами. Фигурант признал свою вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде (ЮОВС, расположен в Ростове-на-Дону) состоялось оглашение приговора жителю Севастополя Сергею Лихоманову по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовление к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде доказано, что Лихоманов в марте 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Первым заданием стал сбор сведений о местах дислокации и боевых позициях средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил России.

В ноябре 2023 года Лихоманов совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по заданию куратора осуществлял сбор и передачу информации о подразделениях и объектах ВС РФ на территории Севастополя.

Параллельно с этим фигурант, по заданию сотрудника службы безопасности Украины, приступил к подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Бельбек в Севастополе.

«Лихоманов произвел фотосъемку одного из железнодорожных мостов города. С целью его дальнейшего подрыва он получил от сотрудника СБУ радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое хранил по месту проживания»,— говорится в сообщении прокуратуры Ростовской области.

Фигурант успел передать куратору фото местоположения объекта. «Преступные намерения Лихоманова и иных лиц на совершение террористических актов и незаконное изготовление взрывного устройства не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с пресечением 27 декабря 2023 года их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов»,— отметили в пресс-службе ЮОВС.

По данным облпрокуратуры, подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшихся десяти — в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания фигуранту было назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев и штраф 50 тыс. руб.

В суде Сергей Лихоманов полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Наталья Белоштейн