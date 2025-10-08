На фоне снижения урожая на Дону не ожидается дефицита продовольствия

В Ростовской области в 2025 году на фоне снижения объемов сельхозпроизводства не ожидается дефицита продовольствия. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Несмотря на некоторое снижение объемов сельхозпроизводства в этом году, дефицита продовольствия в Ростовской области не будет. Сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится»,— подчеркнул губернатор.

Кроме этого, во время выставки глава региона обсудил с федеральными руководителями реализацию уже принятых решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости донских хозяйств. Одно из них — внедрение инноваций на предприятиях по глубокой переработке зерна.

В качестве примера губернатор привел проект нового высокотехнологичного производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы «Амирост» в Азове, а также проекты компаний «Амилко» и «ДонБиоТех». Общий объем инвестиций достигает почти 73 млрд руб. Их реализация позволит создать более 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Наталья Белоштейн