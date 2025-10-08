Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области из реабцентра пропали три несовершеннолетних

Сотрудники отдела УМВД России по Егорлыкскому району устанавливают местонахождение пропавших трех несовершеннолетних, которые 6 октября самовольно покинули районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

15-летнему Степану Низгуренко Григорьевич на вид 13-15лет, худощавого телосложения, рост 162 см., волосы темные, короткая стрижка. Был одет в серую олимпийку и темные брюки, на ногах темные кроссовки.

13-летнему Ринату Низгуренко Григорьевич на вид 10-13 лет, худощавого телосложения, рост 158 см., волосы темные, короткая стрижка с челкой. Был одет в черные брюки, черно-синюю олимпийку, на ногах светлые кроссовки.

16-летней Евгения Варивода на вид 15-16 лет, рост 165 см, волосы каштанового цветы, средней до плеч длины. Была одета в черные шорты, черную футболку, толстовку черно-белого цвета и белые резиновые тапочки.

О месте нахождения пропавших можно сообщить в полицию.

Наталья Белоштейн

