В Ростовском областном суде пересмотрят дело вымогавшего взятки инспектора ДПС

Четвертый кассационный суд отправил на пересмотр в Ростовский областной суд приговор бывшему инспектору ДПС Олегу Черину, которого признали виновным в вымогательстве у дальнобойщиков взятки. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, старший инспектор останавливал большегрузы преимущественно из других регионов РФ и под предлогом задержания транспортных средств из-за выявленных нарушений перевозки грузов, от 30 тыс. до 100 тыс. руб. За несоставление протоколов за более мелкие нарушения ПДД инспектор получал от 2 тыс. и 10 тыс. руб.

Зимовниковский районный суд признал бывшего правоохранителя виновным и назначил ему наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн руб., а также лишил его специального звания и запретил занимать должности на государственной службе на четыре года.

Ростовский областной суд, следует из сообщения, исключив обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями как излишнее, снизил осужденному наказание до 8 лет лишения свободы. Кассационный суд признал исключение статей незаконным и отменил судебное решение.

Константин Соловьев