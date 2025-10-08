В Ростовской области допущены к реализации 32 тонны арахиса из Таджикистана и Узбекистана

За девять месяцев 2025 года Россельхознадзор проверил 32 тонны арахиса, который завезли в Ростовскую область из Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с января по конец сентября проконтролировало партии продукции, которые поступили на склад временного хранения региона.

«Арахис ввезли в Россию с соблюдением требований действующего законодательства в области карантина растений. Специалисты ведомства провели государственный контроль качества и безопасности зерна. По итогам проверки на продукцию выдали акты карантинного фитосанитарного контроля»,— говорится в сообщении.

Партии арахиса допущены к реализации.

Валентина Любашенко