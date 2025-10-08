МИД РФ: передача Украине ракет Tomahawk усложнит решение конфликта

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти внимательно следят за развитием ситуации вокруг возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. По ее словам, передача этих ракет может осложнить «поиск развязок на украинском треке», а также нанести «непоправимый ущерб» отношениям России и США.

«Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны»,— подчеркнула она.

Дальность Tomahawk может превышать 2 тыс. км. Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что «вроде как» принял решение по поставкам, но подробности не уточнил. Он пообещал узнать, как Украина собирается применять эти ракеты. По данным El Mundo, американский президент может передать их Киеву, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам о мире. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что отправка Tomahawk Украине разрушит отношения России и США.

Подробности — в материале «Ъ» «"Томагавки" в тумане».

Лусине Баласян