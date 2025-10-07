Очередь из желающих получить визу заметили возле консульства Кипра в Петербурге

Около полудня 7 октября возле консульства Кипра на Фурштатской улице образовалась очередь после объявления о возобновлении выдачи виз, сообщает 78.ru. Согласно новым правилам, при подаче заявлений теперь осуществляется сбор биометрических данных, таких как фотографии и отпечатки пальцев. Исключения сделаны лишь для детей до 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Консульства страны в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре не работали с 30 сентября. В этот период Никосия внедряла новую систему въезда и выезда, которая начинает действовать в Евросоюзе с 12 октября. Она автоматически фиксирует время и место пересечения границ Шенгенской зоны для каждого туриста, который не является гражданином ЕС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Словакии возобновили выдачу туристических виз для граждан России после трехлетнего перерыва. Услуга доступна в визовых центрах Петербурга и Москвы.

Андрей Маркелов