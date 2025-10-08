Большинство россиян хотели бы объединить в одной карте банковские и льготные услуги

Преобладающее количество россиян (84%) имеют небанковские пластиковые карты – проездные, пропуски на работу или в вуз, карты жителя, льготные удостоверения и абонементы. Еще больше их владельцев (87%) хотели бы привязать их к обычной банковской карте. Соответствующее данные опроса опубликовала пресс-служба ВТБ.



Согласно опросу, почти половина (47%) россиян имеют отдельные проездные карты на общественный транспорт и 11% – на междугородний. Пропуск для входа на работу есть почти у трети аудитории. При этом 21% россиян имеют льготную карту, 16% – карту жителя. Еще у 7% есть карта-абонемент в музей и у 8% – в библиотеку, а 5% используют карту для пропуска в вуз или колледж.

Примечательно, что только у трети россиян нет мобильных приложений, связанных с небанковскими пластиковыми картами. Так, 42% опрошенных пользуются аптечными приложениями или специальным приложением для пополнения проездного.

Чтобы снизить количество пластиковых карт и приложений, почти треть (31%) жителей России хотели бы использовать банковскую карту как для всех различных услуг, еще 27% хотели бы сделать ее проездным на общественный транспорт, 24% – привязать к ней льготы или использовать как идентификатор в медицинских учреждениях.