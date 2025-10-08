Банки расширят систему самоограничений для защиты от мошенников

Российская система финансового рынка в ближайшее время расширит сервис самоограничений, которые можно будет установить в качестве превентивной защиты от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Так, клиенты, не использующие трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги. По данным специалистов банка, функционал сервиса обращает внимание на особо уязвимую к кибермошенничеству категорию граждан: пожилых людей и подростков.

«Снять самоограничения можно только в отделении банка, где сотрудники распознают угрозу и помогут пострадавшим связаться с семьей. Это дает пользователям больший контроль за своими финансами и дополнительные гарантии безопасности для них и их уязвимых близких», — пояснил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Функционал самоограничений в настоящий момент также включает онлайн-выдачу потребительских кредитов и автокредитов наличными, досрочный вывод денег со вкладов онлайн, а также снятие средств в банкоматах по QR.