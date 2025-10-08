«Евраз КГОК» внедрил цифровые технологии на производстве окатышей

«Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» (Свердловская область) завершил модернизацию автоматизированной системы управления обжигом в цехе окатышей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Обжиговые машины №3 и №4 и их операторские пункты были объединены, установлены современные пульты управления, а все показания технологического процесса оцифрованы и выведены на большие экраны.

«Автоматизация снизила нагрузку на сотрудников, свела к минимуму ручные операции и сделала управление более простым и точным. За счет этого повысилось качество продукции и стабильность работы, сократилось число отказов оборудования»,— пояснили на «Евраз КГОК». В планах предприятия модернизировать две оставшиеся обжиговые машины.

Как рассказывал в интервью «Ъ-Урал» вице-президент «Евраза» по информационным технологиям Артем Натрусов, с 2021 года компания ежегодно делает более 100 проектов цифровой трансформации, которые имеют прямой эффект для производства.

Затраты окупаются достаточно быстро и приносят значительный экономический эффект. Например, в 2024 году проекты цифровой трансформации принесли 5,8 млрд руб.



Среди приоритетных направлений для цифровизации: проекты, направленные на повышение производительности труда, выстраивание управленческих процессов на основе цифровых данных, а также использование ИИ в качестве подсказчика или оптимизатора рабочих процессов. Так, в этом году на «Евраз КГОК» был внедрен автоматизированный диагностический контроль гидротехнических сооружений, который быстро и точно предупреждает о перегрузках хранилищ и возможных сейсмических явлениях.

Анастасия Реутова