Муфтий Аляутдинов прокомментировал запрет на доставку свинины и алкоголя

Фетвы (богословские решения) cовета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России носят консультативный характер и не влияют на «непрактикующих» мусульман. Об этом заявил глава совета, муфтий Шамиль Аляутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДУМ Москвы Фото: ДУМ Москвы

«Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать. Он лишь дает разъяснения, что соответствует нормам ислама, а что нет»,— уточнил Шамиль Аляутдинов в Telegram-канале организации.

При этом, добавил господин Аляутдинов, есть люди, для которых религия и следование ее канонам — это «опорный элемент в жизни», поэтому они задают вопросы, насколько их ежедневные решения соответствуют критериям вероисповедования. Для ответа на эти вопросы, пояснил муфтий, и существует совет улемов.

По мнению муфтия, реакция СМИ на фетву «Логистика и курьерская доставка» создала «удивительный парадокс», при котором богословское заключение было приравнено к нормативно-правовым актам.

Накануне совет улемов ДУМ РФ принял фетву о том, что курьерам-мусульманам не следует доставлять «очевидно запрещенные грузы». Среди них указаны алкоголь, свинина и азартные игры. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что подобное решение противоречит сразу нескольким статьям Конституции России. Мера может привести к тому, что курьеры-мусульмане начнут противопоставлять себя остальным и «дифференцировать» своих клиентов, убежден господин Фадеев.