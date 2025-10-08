СПЧ: запрет курьерам-мусульманам перевозить свинину противоречит Конституции

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал фетву о запрете курьерам-мусульманам перевозить свинину и алкоголь. Богословское заключение Духовное управление мусульман РФ опубликовало накануне, оно разделяет грузы, перевозимые курьерами, на халяльные (разрешенные) и харамные (запрещенные).

По словам господина Фадеева, решение ДУМ противоречит как минимум пяти статьям Конституции — ст. 14 о принципе светского государства, ст. 8 о принципе единства экономического пространства, ст. 37 о свободе труда, ст. 19 об ограничении свободы труда по признаку религиозной принадлежности и ст. 29 о запрете разжигания религиозной розни.

«Заключение ДУМ РФ направлено фактически на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений, это является исключительной компетенцией федеральных органов законодательной власти»,— отмечает глава СПЧ.

По его словам, решение управления также приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом «дифференцировать своих клиентов».

Совет улемов рассмотрел вопрос о работе мусульман в сфере доставки 24 сентября. По итогам заседания была издана фетва. Согласно ей, доставщикам разрешено перевозить продукты питания, крупы, фрукты овощи, одежду, мебель посуду, книги, лекарства и др. Среди запрещенных к перевозке — алкоголь, свинина, азартные игры и «предметы языческого культа». Перевозить сумки с неизвестным для курьера содержимым — разрешается. Согласно фетве, в таких случаях действует богословский принцип: «Изначально все является дозволенным, пока не появится доказательство, указывающее на запрет».

Полина Мотызлевская