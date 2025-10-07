ДУМ запретило курьерам-мусульманам перевозить алкоголь и свинину

Духовное управление мусульман России опубликовало фетву, которая разделяет перевозимые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные). Согласно фетве, курьерам-мусульманам запрещено перевозить алкогольные напитки, свинину, азартные игры и «предметы языческого культа».

Совет улемов рассмотрел вопрос о работе мусульман в сфере доставки 24 сентября. По итогам заседания была издана фетва. Согласно ей, доставщикам разрешено перевозить продукты питания, крупы, фрукты овощи, одежду, мебель посуду, книги, лекарства и др. «Перевозка таких грузов разрешена, поскольку общеизвестный богословский принцип гласит: ''Изначально все является дозволенным, пока не появится доказательство, указывающее на запрет''»,— пояснили в ДУМ РФ.

Кроме того, совет улемов разрешает курьерам перевозить грузы с неизвестным содержимым. «Перевозка сама по себе не считается противоправным действием. Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет. При отсутствии такого умысла со стороны курьера нет и соучастия в нарушении, а значит, перевозка допустима»,— говорится в сообщении ДУМ РФ.

В управлении также представили ссылки на аяты Корана и хадисы, которые подтверждают недопустимость участия мусульман в обороте алкогольных напитков, свинины и предметов идолопоклонства.

Полина Мотызлевская