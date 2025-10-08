По опубликованным недавно данным Московской биржи, в первом полугодии 2025 года объем размещения корпоративных облигаций достиг 3,7 трлн руб. Это примерно вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. Представители биржи пояснили, что это без учета однодневных и иных сверхкоротких заимствований: речь не об управлении ликвидностью, а о нормальном привлечении среднесрочного финансирования. Увеличение эмитентами объемов выпусков было обусловлено как отложенным в ожидании снижения ставок спросом на привлечение средств, так и возможностью снизить финальную ставку купона в ходе сбора заявок на волне взрывного роста спроса инвесторов, считает директор ростовского филиала ООО «Компания БКС» Татьяна Минина:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Рынок облигаций пережил период экстремально высоких ставок достаточно успешно, продемонстрировав рекордные объемы размещений. Долгожданное смягчение Банком России денежно-кредитной политики в начале лета стало мощным фактором роста спроса и предложения на облигационном рынке. Уверенность в смене тренда на снижение ключевой ставки стимулировало желание инвесторов зафиксировать высокие уровни доходностей облигаций, особенно в первом эшелоне (эмитенты с рейтингами уровня ААА), где сосредоточен спрос крупнейших институционалов, и в третьем эшелоне (эмитенты с рейтингами уровня А/А-), привлекательном для розничных инвесторов. Увеличение же эмитентами объемов выпусков было обусловлено как отложенным в ожидании снижения ставок спросом на привлечение средств, так и возможностью снизить финальную ставку купона в ходе сбора заявок на волне взрывного роста спроса инвесторов.

Мы ожидаем, что рынок продолжит расти. Даже если не принимать во внимание ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки, этому будет способствовать и сезонный фактор — планы компаний по заимствованиям до конца 2025 года, все более актуальная потребность в рефинансировании у компаний, откладывавших размещения в ожидании снижения ставок, а также необходимость реинвестирования больших объемов погашений облигаций, поддерживающая спрос.

Что касается ликвидности, то на облигационном рынке, особенно на первичном, она в большой степени зависит от циклов движения ключевой ставки: если ожидания снижения будут оправдываться, то ликвидность будет оставаться высокой. Дополнительным фактором поддержки ликвидности на фондовом рынке может стать снижение ставок по альтернативным инструментам, например, банковским депозитам.

Облигации надежных компаний с хорошим кредитным качеством могут дать доходность, превосходящую банковские депозиты — до 17% в год. А инвесторам, готовым к большему риску и приобретающим долговые бумаги эмитентов с рейтингом А– и ниже, потенциально доступна доходность от 22% годовых.

Привлекательность корпоративных облигаций обусловлена тем, что снижение ключевой ставки влечет за собой увеличение их рыночной цены. Это дает возможность инвестору получать не только регулярные купонные выплаты, но и прибыль от повышения стоимости облигации при ее продаже. Важно помнить о кредитных рисках: ухудшение финансового состояния эмитента может спровоцировать резкое падение стоимости его облигаций.

Среди корпоративных облигаций предпочтительнее выбирать бумаги крупных эмитентов с устойчивым бизнесом, надежной историей в части выплат. Для инвесторов, придерживающихся консервативной стратегии, подойдут облигации со сроком погашения в пределах одного-двух лет, позволяющие минимизировать вероятность негативных событий.

Наиболее распространенная ошибка при работе с облигациями — недостаточно серьезный подход к выбору эмитента. Резонный вопрос: “Как избежать потерь?” Ответ — диверсификация.

Не стоит инвестировать все средства в одну облигацию или в разные облигации одного и того же эмитента. Лучше диверсифицировать вложения по эмитентам и отраслям. И надо осторожно подходить к бумагам с повышенной доходностью. Если познания частного инвестора в оценке эмитента невелики, то самым верным решением будет отказ от таких инвестиций.

Потенциальным покупателям облигаций, перед их приобретением, надо внимательно изучить эмитентов, которые эти бумаги выпустили. Следует ознакомиться с кредитными рейтингами, почитать обзоры аналитиков, посетить сайт компании. Также надо следить за корпоративными событиями. Как правило, дефолту по облигациям предшествует ухудшение финансового положения эмитента».