Госдума приняла в I чтении проект об обязательной отработке выпускников медвузов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий механизм обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Документ предполагает, что бюджетные места в медвузах станут целевыми. Таким образом, первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в госучреждениях.

Проект поправок к закону «Об образовании» Минздрав готовил с февраля 2025 года. Изначально ведомство предлагало обязать выпускников в течение года трудоустроиться в медучреждения и отработать там минимум три года (для колледжей — два года). В случае отказа выпускник должен был компенсировать государству затраты на обучение в двукратном размере.

В августе ведомство представило другой вариант законопроекта, который предлагает сделать целевыми все бюджетные места. В случае нарушения договора выпускники должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.

На сегодняшнем заседании депутаты одобрили документ, обязывающий студентов заключать договор с учреждением, если у него есть такое предложение, а также если студент соответствует требованиям заказчика. Такое же правило документ прописывает для студентов-целевиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Целевик оправдывает средства».

Полина Мотызлевская