НСПК запустила QR-код для переводов и платежей

Точка Банк в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал тестировать новую технологию CPQR (customer presented QR). С помощью нее можно оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода, созданного покупателем. Прототип технологии был представлен на стенде НСПК на «Финополисе». Ее запуск для клиентов планируется в 2026 году, следует из пресс-релиза банка (есть у «Ъ»).

Перед оплатой нужно сформировать QR-код в мобильном приложении своего банка и показать на кассе. Продавец сканирует его, после чего сумма списывается со счета покупателя и поступает продавцу через СБП. Код одноразовый. Это «повышает безопасность транзакции», отметили в Точка Банке. Также технология CPQR должна помочь сократить очереди благодаря тому, что покупатели могут заранее открыть код на смартфоне и «оплатить без заминок».

«Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий»,— рассказал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России будут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. С 1 сентября 2026 года клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут оплачивать покупки цифровыми рублями. Через год такая возможность появится у клиентов банков с выручкой 30 млн руб. за год, с 1 сентября 2028 года — у всех остальных. Банки-участники платформы обязаны предоставить своим клиентам для оплаты специальные QR-коды.

Подробности — в материале «Ъ» «Единый QR станет бесплатным».