Суд оштрафовал организатора гастролей группировки «Ленинград» за мат на концертах

Мировой суд оштрафовал на 40 тыс. рублей компанию «Ф икс 9» — организатора гастролей группировки «Ленинград», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Коллектив во главе с Сергеем Шнуровым в конце мая 2025 года все же исполнил на сцене песни с ненормативной лексикой, несмотря на запрет.

Перед концертом участники группировки должны были подписать гарантийное письмо о соблюдении российского законодательства. Суд в итоге посчитал, что организатор не обеспечил должное соблюдение закона. «Ф икс 9» обжаловала решение, защита настаивает на отсутствия состава правонарушение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в мае 2025 года скончался бывший участник «Ленинграда» и клавишник из команды певицы МакSим Дмитрий Иванов.

Андрей Маркелов