Ушел из жизни бывший музыкант группировки «Ленинград» Дмитрий Иванов

Скончался бывший участник группировки «Ленинград», клавишник из команды певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова,— прим. ред), музыкант Дмитрий Иванов. Об этом в своих соцсетях сообщила госпожа Абросимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети певицы МакSим Фото: соцсети певицы МакSим

«Сегодня в 5 утра умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем. Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове»,— написала МакSим.

Ранее на странице Дмитрия Иванова во «ВКонтакте» появилась публикация от имени его сестры Анны. Она сообщила, что ее брат с 29 апреля в тяжелом состоянии лежит в отделении реанимации Боткинской больницы, и попросила всех осведомленных о его рабочих планах предупредить об этом организаторов мероприятий. Причины такого состояния господина Иванова не уточнялись.

Дарья Астанина