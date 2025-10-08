Акционеры «Новабев групп» утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры алкогольной компании «Новабев групп» утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Общее количество акций — 126,4 млн штук.

На выплату дивидендов по акциям (без учета казначейских) направят 1,87 млрд руб. Это составляет 89% чистой прибыли Novabev Group по МСФО за первую половину года. Лиц, имеющих право на получение выплат, определят 18 октября, сообщает пресс-служба компании.

«Новабев групп» — крупнейшая российская алкогольная компания. Производственные активы составляют пять ликеро-водочных заводов. К основным брендам относятся: водка Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, Parka, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island. За 2024 год компания выплатила 2,44 млрд руб. дивидендов.