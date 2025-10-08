Для петербуржцев-участников военной операции потребуется 20 тысяч рабочих мест

Депутаты петербургского парламента поддержали в первом чтении законопроект о помощи в трудоустройстве участникам военной операции на территории Украины. Речь идет о тех, кто заключил контракт с организациями, «содействующими выполнению задач» российской армии. «Единороссы» предлагают внести изменения в городской закон, который определяет число рабочих мест для жителей города, нуждающихся в социальной защите.

Согласно действующей редакции закона, получить помощь при поиске работы могут беженцы и вынужденные переселенцы, дети-сироты, мобилизованные и контрактники, завершившие военную службу, несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Выделять рабочие места для нуждающихся обязаны компании, в которых трудоустроены более 100 человек.

Во время заседания парламента депутат от фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин заявил, что речь в первую очередь о гражданских специалистах: водителях, медиках, волонтерах. Нововведения помогут вернувшимся из зоны СВО адаптироваться в обычной жизни, считают авторы законопроекта.

Количество мест, которое будет необходимо для участников СВО, по словам Константина Чебыкина, точно не определены. Однако приблизительно потребуется около 20 тысяч рабочих мест. Кроме того, по данным депутата, 7,8 тыс. мест сохранены за петербуржцами, ушедшими в зону военной операции.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев призвал устраивать на работу в сферу IT вернувшихся из зоны боевых действий на Украине. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями, и отрасль должна помочь таким специалистам адаптироваться в мирной жизни.

