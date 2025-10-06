Цивилев призвал брать на работу в IT участников СВО

Министр энергетики России Сергей Цивилев призвал устраивать на работу в сферу IT вернувшихся из зоны боевых действий на Украине. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями, и отрасль должна помочь таким специалистам адаптироваться в мирной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт»,— сказал господин Цивилев на конференции «Газпром нефти» (цитата по РБК). Он напомнил, что в 2022 году из России «сбежали» многие IT-специалисты, однако в стране, по его словам, «остались лучшие кадры».

В середине сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что трудоустройство участников СВО — один из приоритетов в работе правительства России. Он напомнил, что президент Владимир Путин требовал сделать все возможное, чтобы ветераны боевых действий на Украине были востребованы на рынке и могли обеспечивать своих близких.