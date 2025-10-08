Jaguar Land Rover возобновляет работу после простоя из-за хакерской атаки

Jaguar Land Rover объявил о постепенном возобновлении работы своих заводов, которые простаивали почти шесть недель из-за кибератаки.

Фото: Phil Noble / File Photo / Reuters

2 сентября британский автопроизводитель сообщил, что работа его предприятий была парализована из-за «киберинцидента». JLR тогда подчеркнула, что пока нет оснований полагать, что были украдены какие-либо пользовательские данные, однако подтвердила, что «работа розничных и производственных операций была серьезно нарушена».

По подсчетам аналитиков, каждая неделя простоя производства обходилась JLR в £50 млн. Компании пришлось прибегнуть к помощи правительства, которое в конце сентября согласилось выделить производителю £1,5 млрд, чтобы компания смогла получить кредиты и продолжить операционную деятельность до Рождества.

Помимо самой JLR от кибератаки и остановки производства серьезно пострадали ее поставщики. Автопроизводитель заявил, что в качестве компенсации значительно упрощает схему выплат за поставки. Теперь поставщики будут получать авансовые платежи почти сразу после заказа со стороны JLR. Таким образом, оплата будет приходить на 120 дней быстрее обычного.

Кирилл Сарханянц