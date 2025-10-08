С дачи под Лугой госпитализировали пенсионерку с подозрением на отравление метанолом

Пожилая петербурженка попала в больницу с дачного участка в деревне Большие Озерцы под Лугой, она могла отравиться метанолом, сообщает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент случился еще 2 октября, однако известно о нем стало только сейчас. На месте происшествия полицейские нашли несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью. Обстоятельства происшествия уточняются.

В конце сентября в Ленобласти случилось массовое отравление жителей метанолом, количество жертв достигло 45. На текущий момент по уголовному делу, возбужденному после трагедии, проходят 16 человек.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Андрей Маркелов