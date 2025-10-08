Вакантный думский мандат СРЗП перешел Александру Воробьеву

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России передала вакантный думский мандат от партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) секретарю президиума центрального совета эсеров по взаимодействию с институтами гражданского общества Александру Воробьеву.

Мандат стал вакантным после ухода экс-депутата Олега Нилова на должность аудитора Счетной палаты. Вслед за передачей мандата ЦИК зарегистрировал господина Воробьева как депутата.

Александр Воробьев состоит в СРЗП с 2021 года, а с 2022-го занимает пост советника вице-спикера Думы от эсеров Александра Бабакова.

25 сентября Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов, ушедших в Счетную палату. Помимо господина Нилова, мандат оставил и Михаил Щапов (КПРФ). Однако, в отличие от своего коллеги от СРЗП, коммунист прошел в парламент не по партийному списку, а был избран по одномандатному округу в Иркутской области. Так что его место останется вакантным до выборов 2026 года.

Степан Мельчаков