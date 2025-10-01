Вакантный думский мандат во фракции СРЗП достанется советнику вице-спикера Бабакова

Мандат депутата Госдумы от «Справедливой России – За правду» (СРЗП) Олега Нилова, ушедшего в Счетную палату, будет передан секретарю президиума центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества Александру Воробьеву. Об этом сообщил «Ъ» источник в администрации президента. Сегодня ночью в СРЗП пройдут необходимые регламентные процедуры, связанные с передачей мандата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Справедливая Россия Фото: Справедливая Россия

Напомним, 25 сентября Дума досрочно прекратила полномочия депутатов Олега Нилова и Михаила Щапова (КПРФ) в связи с их назначением аудиторами Счетной палаты. Господин Щапов избирался по одномандатному округу в Иркутской области, поэтому его мандат останется вакантным до выборов-2026. А вот господин Нилов на выборах 2021 года возглавлял список СРЗП по Санкт-Петербургу (региональная группа №27), и его должен заменить в нижней палате другой партийный «списочник».

Вторым номером в группе №27 была Елена Драпеко, также получившая депутатский мандат. А третье место занимала председатель совета петербургского отделения СРЗП и племянница лидера партии Сергея Миронова Надежда Тихонова, которую многие СМИ как раз и прочили в преемники Олега Нилова. Однако в итоге была выбрана другая кандидатура.

«Миронов — молодец, в этом его сила. Не потерял хватку! Проводит человека для партии, а не родственницу, — прокомментировал это решение собеседник “Ъ”.— В СРЗП уже есть сильные депутаты — Сергей Миронов, Яна Лантратова, Валерий Гартунг, Анатолий Аксаков, Михаил Делягин. А приход Воробьева еще больше усилит партию и поможет ей пройти в Госдуму (на выборах-2026. — “Ъ”)».

Александр Воробьев состоит в СРЗП с 2021 года, а с 2022-го занимает пост советника вице-спикера Думы от эсеров Александра Бабакова. Занимался организацией мероприятий по линии межпарламентского сотрудничества и, в частности, принимал участие в подготовке II Международной парламентской конференции «Россия — Африка» (март 2023 года) и первой Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка». Участвует в работе экспертного совета по вопросам партнерства со странами Африки и в межфракционной рабочей группе Думы по законодательному обеспечению применения искусственного интеллекта. На думских выборах 2021 года господин Воробьев возглавлял в партсписке СРЗП региональную группу №34 (Белгородская, Брянская и Курская области).

Ксения Веретенникова