Коллектив Уральского кардиоцентра потребовал отменить отставку главного врача

В Екатеринбурге коллектив Уральского института кардиологии потребовал от министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой отменить отставку 73-летнего главного врача института Яна Габинского, передает 66.ru.

Фото: Вячеслав Яценко, Коммерсантъ Ян Габинский

Фото: Вячеслав Яценко, Коммерсантъ

На встрече с медиками Татьяна Савинова сказала, что господину Габинскому предложили перейти на должность научного руководителя клиники или председателя попечительского совета, которые сопоставимы по зарплате. По ее словам, замену Яну Габинскому на посту главврача она ищет уже в течение трех месяцев среди сотрудников института.

Господин Габинский с отставкой не согласен. «Для меня единственная должность — главврач. И вы, и губернатор должны бороться за меня, как за бренд. У меня была всего одна просьба — продлить контракт на один год. Вы сказали, что услышали, а на следующий день все пишут, что меня снимают. Как можно обсуждать кандидатов без моего ведома?»,— сказал он.

Кроме того, министр отметила, что оставить его на посту главврача невозможно из-за возраста. Как сообщили в институте, в прокуратуре Свердловской области коллективу ответили, что работодатель вправе оставить руководителя на посту в возрасте более 70 лет — это не нарушает закон. Татьяна Савинова подчеркнула, что прокуратура не нашла нарушений в решении министерства, а не в продлении контракта.

Ян Габинский является профессором, доктором медицинских наук, членом президиума Российского кардиологического общества, заведующим кафедрой кардиологии Уральского медицинского университета, членом Российской Академии естественных наук, имеет статус заслуженного врача и почетного кардиолога России. Он начал карьеру врача в 1975 году. В 1985 году он создал инфарктный центр, который стал Уральским институтом кардиологии — на посту руководителя учреждения он находился в течение 40 лет. В 90-х годах он стал участвовать в политической жизни Екатеринбурга, в 2000-2009 годах был депутатом гордумы, а в 2003 году баллотировался в мэры города.

Напомним, о том, что господин Габинский 9 октября покинет пост главврача Уральского института кардиологии, стало известно во вторник. Решение связано с достижением предельного возраста: по ст. 350 ТК РФ он составляет 65 лет, но может быть продлен на пять лет по решению коллектива — у Яна Габинского срок пребывания в должности истек.

Ирина Пичурина