Ян Габинский покидает должность главного врача Уральского института кардиологии

Ян Габинский 9 октября покидает пост главного врача Уральского института кардиологии, сообщили в свердловском Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ

Решение связано с достижением предельного возраста, установленного статьей 350 ТК РФ. С 2017 года он составляет 65 лет, но может быть продлен на пять лет по решению общего собрания коллектива: у Яна Габинского срок пребывания в должности истек.

После ухода с поста господин Габинский продолжит работу в институте. «Профессиональный опыт и управленческий потенциал Яна Габинского будут по-прежнему востребованы: в качестве наставника молодых коллег он сможет передать свои знания преемникам, которые продолжат совершенствовать систему оказания медицинской помощи уральцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева