Ян Габинский покидает должность главного врача Уральского института кардиологии
Ян Габинский 9 октября покидает пост главного врача Уральского института кардиологии, сообщили в свердловском Минздраве.
Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ
Решение связано с достижением предельного возраста, установленного статьей 350 ТК РФ. С 2017 года он составляет 65 лет, но может быть продлен на пять лет по решению общего собрания коллектива: у Яна Габинского срок пребывания в должности истек.
После ухода с поста господин Габинский продолжит работу в институте. «Профессиональный опыт и управленческий потенциал Яна Габинского будут по-прежнему востребованы: в качестве наставника молодых коллег он сможет передать свои знания преемникам, которые продолжат совершенствовать систему оказания медицинской помощи уральцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,— говорится в сообщении.