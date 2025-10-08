МИД России призвал США ответственно подойти к вопросу поставок Tomahawk

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация президента США и американские военнослужащие должны «трезво, здраво и ответственно» подойти к вопросу о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, такие поставки будут означать качественное изменение обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению»,— пояснил Сергей Рябков журналистам.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе говорил, что «вроде как» принял решение по поставкам Tomahawk, но не уточнил, какое именно. Он пообещал узнать, как Украина собирается применять эти ракеты, дальность которых может превышать 2 тыс. км. По данным El Mundo, американский президент может передать их Киеву, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам о мире. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что отправка Tomahawk Украине разрушит отношения России и США.

Подробности — в материале «Ъ» «"Томагавки" в тумане».

Лусине Баласян