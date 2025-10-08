«Война привела к росту антисемитизма и насилия в отношении евреев по всему миру»

7 октября исполнилось два года со дня нападения боевиков движения «Хамас» на Израиль. Несмотря на очевидные успехи ответной военной операции Израиля, конфликт продолжается, и обозреватели пытаются понять, как долго продлится война на Ближнем Востоке и к каким последствиям она может привести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрушенный город Газа (октябрь 2025 года)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Разрушенный город Газа (октябрь 2025 года)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Два года спустя после бойни 7 октября травма еще не прошла

Путь к выздоровлению будет долгим и трудным. Он потребует терпения, сочувствия и глубокого уважения личных границ. Государство должно выделить значительные средства на долгосрочную психологическую реабилитацию. Даже те, кто еще не высказался, кто не мог или не осмеливался рассказать о пережитом, нуждаются в помощи и будут нуждаться в ней долгие годы.

Наш моральный долг как общества — обеспечить каждому человеку, пострадавшему или ставшему свидетелем этих зверств, возможность исцелиться по-своему и в своем темпе, получая всю ту поддержку, которой он заслуживает. Только благодаря такому подходу мы сможем по-настоящему исцелиться и построить общество, которое будет двигаться вперед, не отрицая чудовищность утраты.

Среди руин и потерь жители Газы продолжают бороться с болью войны, которая длится уже третий год

Спустя два года после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года, ввергнувшего Газу и весь Ближний Восток в войну, эта военизированная группировка потрепана, но не сломлена. Израиль сохраняет военное превосходство, но политически нестабилен, а Вашингтон остается его незаменимым сторонником, не имея ясного пути к миру. Израильская армия сокрушила своих региональных врагов, совершила изощренные убийства и продемонстрировала непревзойденные разведывательные возможности — от взрывов пейджеров, направленных против «Хезболлы», до дальних ударов по иранским генералам и ученым-атомщикам.

Однако тактические успехи Израиля усугубили его дипломатическую изоляцию. Обвиненный в геноциде правозащитными организациями и правительствами, Израиль столкнулся с ордерами на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны. Попытки нормализовать отношения с Саудовской Аравией зашли в тупик, а массовые протесты в стране из-за захвата заложников и коррупционных скандалов вокруг Нетаньяху еще больше раскололи израильское общество.

В Израиле вторая годовщина теракта 7 октября прошла тихо

Во вторник Израиль скромно отметил вторую годовщину нападения под руководством «Хамаса», с которого началась его самая продолжительная война. У Израиля появились новые надежды на окончание конфликта, однако заложники по-прежнему находятся в плену, а измотанные военные увеличивают число жертв среди палестинцев и разрушения в секторе Газа. В Израиле война и неспособность господина Нетаньяху прекратить ее в обмен на освобождение оставшихся заложников серьезно раскололи общество, усугубив разногласия, существовавшие до нападения 7 октября.

Многие израильтяне утверждают, что он затянул войну и упустил возможности для прекращения огня даже после устранения руководства «Хамаса», чтобы сохранить свою правую коалицию и укрепить свое положение. Военная операция Израиля привела и к многочисленным обвинениям в геноциде. Израиль отрицает это и настаивает на том, что его армия защищает мирное палестинское население. Он обвиняет «Хамас» в том, что тот подвергает опасности мирных жителей, ведя боевые действия из больниц, школ и других населенных пунктов. Возмущение войной вызвало рост антисемитизма и насилия в отношении евреев во всем мире.

После двух лет войны Израиль стал сильнее и изолированнее, чем когда-либо

Спустя два года после того, как смертоносные атаки «Хамаса» спровоцировали войны на Ближнем Востоке, переговорщики собираются в Египте, чтобы попытаться положить конец кровопролитию с помощью соглашения об освобождении заложников и вывода израильских войск из опустошенного сектора Газа. Израиль выходит из этой кровавой бойни региональным гегемоном, одержав ряд военных побед. Однако борьба страны с палестинской группировкой «Хамас» также привела к ее растущей политической изоляции и риску потери долгосрочной поддержки Запада, которая была жизненно важна для ее выживания.

Два года после нападения 7 октября: Нетаньяху все еще отказывается от какого-либо расследования

Спустя два года после нападения «Хамаса» израильтяне все еще без ответов. Биньямин Нетаньяху отказывается от создания государственной следственной комиссии… И этот отказ объясняется не только бюрократией: он отражает политические и личные опасения Нетаньяху. Независимая комиссия могла бы заслушивать высших должностных лиц, изучать секретные документы и установить виновных.

По израильским законам только правительство может принять решение о создании такой комиссии. Но как только такое решение будет принято, отбором членов комиссии займется Верховный суд, чтобы гарантировать ее полную независимость. Чтобы избежать подобной потери контроля над ситуацией, Нетаньяху мог бы создать правительственную комиссию для расследования, оставив отбор кандидатов в руках собственного кабинета министров… Но такой орган тут же бы сочли попыткой самооправдания. Кроме того, государственная комиссия может рекомендовать отстранить от должности самого Нетаньяху.

«Это разрушило целую семью»: рана Израиля от событий 7 сентября все еще открыта

Это нападение стало самым жестоким в истории Израиля, оно разрушило ощущение безопасности страны и побудило Израиль начать продолжающуюся до сих пор войну в секторе Газа, в результате которой погибло более 67 тыс. палестинцев, что вызвало обвинения со стороны комиссии ООН по расследованию геноцида в секторе. Грохот артиллерии и звуки пулемета, стреляющего с боевого вертолета в секторе Газа, который всего в нескольких километрах от мемориального кладбища, не вызывают никакой реакции у пришедших туда людей. В секторе Газа не было никакой передышки от бомбардировок, чтобы там жители могли почтить память своих погибших. С рассвета во вторник погибло по меньшей мере десять палестинцев…

Обугленные дома и фотографии павших не единственное напоминание того, что Израиль изменился. Пистолеты, заткнутые за пояс,— распространенное явление с тех пор, как после 7 октября стали массово раздавать разрешения на оружие,— напоминали о чувстве нарушенной безопасности. Отношение к палестинцам также ужесточилось.

«Худшие два года»: во вторую годовщину событий 7 октября жизнь израильтян все также переплетена с горем и надеждой

Прошло два года с тех пор, как сотни террористов «Хамаса» с членами других вооруженных палестинских группировок атаковали кибуцы и города на юге Израиля вблизи сектора Газа… С тех пор значительная часть мира отпустила события того ужасного дня и живет дальше, вместо этого сосредоточив внимание на большом числе погибших и масштабных разрушениях в Газе после вторжения туда Израиля. Но израильтяне остаются в психологической петле времени, своего рода «Дне сурка» ужаса, вновь переживая кошмар той черной субботы в праздник Симхат Тора. Дело не столько в том, что израильтяне не желают жить дальше, сколько в том, что шрамы 7 октября 2023 года продолжают определять их существование.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик