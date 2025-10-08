Защитить колыбель искусственного интеллекта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперт «Валдайского клуба» Анна Сытник

Фото: Санкт-Петербургский государственный университет

Грандиозная авария в Южной Корее, где 26 сентября в результате пожара в государственном дата-центре пострадали 647 общественных сервисов и было потеряно 858 ТБ информации, включая миллионы официальных документов, стала ярким (во всех смыслах этого слова) примером того, насколько важную роль в современном мире играют центры обработки данных (ЦОД).

Тем более что это сейчас не просто хранилища цифровых архивов, а «колыбель», в которой рождается важнейший инструмент власти в глобальном масштабе — искусственный интеллект (ИИ). В них накапливаются и обрабатываются данные, «растут» облачные сервисы и «тренируются» модели, которые мы используем. Развитие ЦОДов запускает цепочку инноваций и делает отрасль центральным полем конкуренции в эпоху ИИ: она требует устойчивых электросетей и огромных энергоресурсов, одновременно стимулируя развитие микроэлектроники, металлургии и кибербезопасности.

С начала 2025 года мы все чаще слышим о том, как государства и корпорации инвестируют колоссальные ресурсы в собственные технологические инициативы, сравнимые по масштабу с «Манхэттенским проектом» прошлого века. В основе этого, казалось бы, «виртуального» процесса находятся вполне физические объекты, с которыми мы не сталкиваемся в повседневной жизни, однако именно они трансформируют мир на наших глазах.

Ключевым ресурсом контроля над будущим цифровой экономики являются вычислительные мощности. И именно компании, управляющие гиперскейлерами — крупнейшими ЦОДами, претендуют на статус самостоятельных участников технологической геополитики.

Глобальная экспансия стратегической инфраструктуры вышла на новый уровень: расширяя географию и наращивая мощности своих дата-центров, государства и корпорации используют их как инструмент укрепления политического и экономического влияния. Новый этап этой гонки разворачивается вокруг стремления США и Китая первыми создать «искусственный суперинтеллект» (Artificial Superintelligence, ASI) — гипотетическую форму ИИ, способную превзойти человеческий разум во всех сферах. Считается, что создание ASI раньше стратегического конкурента способно стать решающим преимуществом для страны и обеспечить доминирование в будущем миропорядке. Эта гонка раскручивает маховик создания инфраструктуры для все более мощных систем ИИ.

Корейский случай показывает, что ключевой задачей при строительстве дата-центров является обеспечение их физической и информационной безопасности. Помимо простой защищенности от катастроф, уязвимость ЦОДов и лабораторий искусственного интеллекта к киберугрозам делает их ахиллесовой пятой в создании ASI: пока инфраструктура США и Китая подвержена атакам, говорить о лидерстве в гонке ИИ преждевременно — любой прорыв может мгновенно утечь к конкурентам.

Поэтому сейчас долгосрочный тренд — это превращение дата-центров для ИИ в энергонезависимые инфраструктурные комплексы с изолированными сетями.

Такие объекты военного класса защиты можно назвать «ИИ-бункерами», что необязательно подразумевает подземные сооружения, хотя и такие имеются.

На почве необходимости защиты «колыбели» связка компаний--разработчиков ИИ с ЦОДами будет только крепнуть. Китай, к примеру, инвестирует в создание высокозащищенных государственных «мегадата-центров» для особо важных целей и предоставляет приоритетную поддержку сетям своих лабораторий ИИ: в горном массиве провинции Гуйчжоу размещен огромный ЦОД, известный как «национальная пятая вычислительная база».

Строящиеся дата-центры нового поколения отличаются от традиционных не только тем, что проектируются сразу под задачи ИИ, но и географической привязкой к источникам дешевой и стабильной энергии (газовым месторождениям, АЭС или возобновляемым источникам), потому что один такой кластер может потреблять сотни мегаватт.

Однако их строительство занимает месяцы, а порой и годы, поэтому для России особенно важно иметь стратегическое видение развития отрасли, увязанное с прогнозом потребностей в вычислительных ресурсах для ИИ-моделей, что крайне сложно предсказать заранее.

Здесь у основных конкурентов на рынке ИИ не все идет гладко: буксует «стройка века» в США — проект Stargate стоимостью $500 млрд с участием OpenAI, Oracle, Microsoft, NVIDIA, Arm, SoftBank и эмиратского фонда MGX при поддержке администрации Трампа—Вэнса. Как отмечают специалисты, в рамках инициативы до сих пор нет ни контрактов, ни площадок, ни разрешений, а пока обсуждается лишь возможность появления одного дата-центра в Огайо в 2025 году. Тем не менее американцы не Stargate едины. Microsoft в финансовом 2025 году инвестирует около $80 млрд в развитие дата-центров под ИИ. Google объявила о планах увеличить капиталовложения до $75 млрд в 2025 году.

В Китае ситуация обратная. На фоне появления Deepseek R1 «золотая лихорадка» строительства дата-центров привела к тому, что мощности стали простаивать. Небольшие игроки начали отказываться от обучения собственных ИИ-моделей, в результате чего спрос на вычислительную инфраструктуру в стране упал. Лишь 63% уже существующих мощностей находятся в эксплуатации.

По другим оценкам, использование построенных в Китае вычислительных мощностей и вовсе достигает лишь 20–30%, а количество отмененных проектов насчитывает более 100 с начала 2024 года. В качестве решения проблемы неиспользуемых вычислительных ресурсов правительство предлагает создать государственную облачную платформу для централизованной продажи вычислительных мощностей заинтересованным игрокам.

Отдельно следует упомянуть роль доминирующей на рынке чипов для ИИ компании Nvidia, которая продвигает концепцию «фабрик ИИ» — специализированных дата-центров, полностью заточенных под обучение и развертывание ИИ-моделей.

Компания переходит к замкнутым жидкостным системам, что снизит расход воды и энергии на охлаждение при размещении будущих горячих чипов. Уже около 100 таких фабрик находятся в разработке по всему миру совместно с партнерами.

Такая активность в строительстве ЦОДов не может не волновать правительства: ни Вашингтон, ни Пекин, несмотря на масштабную поддержку отрасли, не готовы полностью полагаться на ИТ-гигантов, которые фактически предлагают государствам элементы «цифрового суверенитета» в формате получаемой от них услуги (sovereignty-as-a-service). Именно этим объясняется увеличение государственных пакетов акций в стратегических проектах и развитие обрамляющего законодательства, определяющего правила игры.

России и странам «мирового большинства» необходимо предельно внимательно отнестись к этому вопросу. У нас ситуация осложняется отсутствием собственных масштабных проектов по строительству дата-центров нового поколения и разработке базовых ИИ-моделей.

В частности, пока нет полноценных дата-хабов и единой стратегии управления данными. Доступ к американским и китайским технологиям позволяет использовать их для обучения национальных моделей, однако такая зависимость формирует серьезные потенциальные риски для будущего. Более того, появление ASI может стать инструментом давления на государства мирового большинства, усиливая их уязвимость в технологической и политической сферах.

Весь российский рынок дата-центров оценивается сейчас в $1,5 млрд, что не много на фоне неплохих в принципе достижений в создании собственных ИИ-моделей. В классическом смысле гиперскейлеров, таких, как у Amazon Web Services, Microsoft Azure или Alibaba Cloud, у нас нет. Однако существуют крупные игроки, которые стремятся занять часть этой ниши на внутреннем рынке. Ключевыми среди них являются «Яндекс», «Сбер», VK и МТС. Тем не менее масштаб их инвестиций и география деятельности ограничены внутренним рынком, что не позволяет сравнивать их с глобальными гиперскейлерами, чья экспансия охватывает десятки стран и обеспечивает стратегическое влияние на мировом уровне.

Существующий спрос на российские ИТ-услуги за рубежом мог бы обеспечить нашей стране место в этой гонке инфраструктурных проектов. Сильной стороной российского ИТ-рынка выступают нишевые решения, которые не предоставляют конкуренты.

Это открывает путь к расширению цифрового присутствия в странах «мирового большинства» и может дополнительно поддержать развитие отечественных ЦОДов, например за счет развития облака.

При этом в России наблюдаются те же тенденции, что и в мире: масштабы рынка растут, а вместе с ними увеличивается энергетический голод, в то время как привычная геоцентричность рынка дает первые трещины. В целом можно отметить поступательный рост зрелости рынка и повышение внимания государства к его стратегическому значению. При ударном развитии важно сохранять баланс и гибкость. Для этого необходимо внимательно изучать мировые практики и адаптировать их к отечественным условиям: учитывать специфику энергетики, особенности климата и необходимость равномерного распределения вычислительных мощностей.

Сегодня российский ИИ-ландшафт находится в критической точке — быстрый рост рынка сочетается со структурными ограничениями. Для дальнейшего развития ИИ требуется системная поддержка отрасли ЦОД и изучение мирового опыта строительства дата-центров нового типа, в том числе «ИИ-бункеров», защищенных от враждебных проникновений, стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Анна Сытник, эксперт клуба «Валдай», кандидат политических наук, гендиректор АНО «Колаборатория»