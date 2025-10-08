Теннисистки Александрова и Самсонова вышли в третий круг турнира в Ухане

11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова обыграла американку Энн Ли (46-я в мировой классификации) на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Ухане. Призовой фонд соревнований составляет $3,654 млн.

Матч, продлившийся 1 час 33 минуты, завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2. За выход в четвертый круг турнира россиянка поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Также в третий круг смогла пробиться российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 20-е место в рейтинге WTA. Со счетом 6:3, 3:6, 6:1 она обыграла американку Софию Кенин (28). Следующая соперница Самсоновой определится в матче между словачкой Ребеккой Шрамковой (68) и первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей соревнований.

Финал турнира пройдет 12 октября.

Таисия Орлова