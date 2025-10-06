Должность нашла Героя

В России появится еще один административный центр, депутатский совет которого возглавляет ветеран боевых действий. 6 октября воронежские единороссы выдвинули на пост председателя гордумы военного летчика Андрея Дьяченко, который был награжден «Золотой Звездой» за службу в Сирии. Ранее в Томске, Биробиджане, Нижнем Новгороде и Тамбове спикерами стали участники специальной военной операции.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президиум политсовета воронежской ячейки «Единой России» (ЕР) 6 октября единогласно выдвинул в председатели нового созыва городской думы 43-летнего военного летчика, Героя России подполковника Андрея Дьяченко, который избрался туда во главе партсписка единороссов. Как заявил на заседании вице-губернатор Сергей Трухачев, «уровень доверия к защитникам Родины сейчас очень высок».

Андрей Дьяченко служит в армии с 1999 года, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. С 2015 года принимал участие в боевых действиях в Сирии, через год получил звание Героя России. Является заместителем командира авиационной эскадрильи 47-го смешанного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО в Воронежской области, а также руководит кафедрой тактики истребительной авиации командного факультета Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Пост председателя Воронежской гордумы с 2012 года бессменно занимает основатель строительной компании ВМУ-2 Владимир Ходырев (ЕР). На недавних выборах он переизбрался по одномандатному округу №1. Интересно, что на праймериз господину Ходыреву противостоял участник специальной военной операции (СВО) Дмитрий Коровин, однако спикер победил, набрав почти 1,6 тыс. голосов, тогда как его оппонент — менее 900. В новом созыве гордумы ЕР контролирует 25 из 36 мандатов. Еще по два места получили КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду», одно — ЛДПР. Также в думу избрались четыре самовыдвиженца.

По словам собеседника “Ъ” в региональной власти, губернатор Александр Гусев выдвижение Андрея Дьяченко на пост спикера одобрил: «Нет сомнений в том, что он может стать независимым руководителем. Его статус как Героя России и ветерана позволит принимать самостоятельные решения, не оглядываясь на группы интересов. А управленческих компетенций ему, как опытному офицеру, не занимать. Конечно, на первом этапе понадобятся советы опытных парламентариев, но карт-бланш на независимые решения у него есть».

Политолог Владимир Слатинов считает, что смена председателя гордумы Воронежа была ожидаемой, поскольку региональная власть проводила избирательную кампанию под девизом обновления.

«Оно уже произошло в областной думе, которая избрала нового спикера (см. “Ъ” от 23 сентября). На фоне так называемого дела Бавыкина (в 2024 году бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин получил десять лет колонии за то, что брал с кандидатов в депутаты деньги за победу на предыдущих выборах.— “Ъ”) сохранение прежнего руководства гордумы могло привести к негативной реакции политических сил, общественности и медиа, а также к репутационным издержкам»,— отметил господин Слатинов. Эксперт допускает, что Владимир Ходырев, опираясь на опыт и связи, может сохранить серьезное влияние на процессы в представительном органе.

Воронеж стал уже пятой региональной столицей, где председателем городского парламента становится участник боевых действий. Ранее спикерами дум Томска, Биробиджана, Нижнего Новгорода и Тамбова были избраны Сергей Сеченов, Сергей Радецкий, Евгений Чинцов и Константин Кутейников, принимавшие участие в СВО.

