Россиянку обманом увезли из Таиланда в Мьянму и заставили работать на мошенников

Гражданку России обманом вывезли из Таиланда в Мьянму с целью предполагаемой принудительной работы в мошенническом кол-центре. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Дипломат уточнил, что инцидент произошел в начале сентября. Женщине предложили работу модели в Таиланде через один из неизвестных Telegram-каналов. Она согласилась, однако после прибытия была переправлена в город Мьявадди в Мьянме. Там ее, вероятно, заставляют работать в кол-центре мошенников.

«К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму»,— рассказал господин Томихин ТАСС. Он добавил, что российское посольство принимает комплекс мер для спасения россиянки. Ранее посол рекомендовал российским туристам избегать посещения районов у границы с Камбоджей.