Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Турции в Россию

Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города были перенос дат и времени вылетов, заявили «РИА Новости» в Turkish Airlines. В авиакомпании заверили, что в ближайшее время рейсы будут выполнены.

«Пассажиры были заранее уведомлены (о переносе вылета.—"Ъ"). Сегодня, в ближайшее время рейсы будут выполнены»,— пояснила представитель авиакомпании по телефону. С чем связаны «операционные изменения» в расписании вылетов, перевозчик не уточнил.

Вчера вечером сотни российских туристов застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейсов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург. В качестве одного из решений россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж.