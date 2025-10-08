Сотни туристов из РФ застряли в Анталье из-за задержек рейсов

Сотни российских туристов уже более четырех часов не могут вылететь из аэропорта Антальи. По данным «РИА Новости», задерживаются рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.

Сотрудники аэропорта перенаправили пассажиров к представителям турецкой авиакомпании, но те не предоставили информации о причинах и сроках задержки, передает корреспондент агентства.

В качестве одного из решений россиянам было предложено сдать покупки в дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж. Представитель аэропорта добавил, что после этого пассажирам выдадут ваучеры и сообщат информацию о трансфере.

Позднее в авиакомпании объяснили «РИА Новости», что задержки вызваны операционными изменениями.