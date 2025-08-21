Почти половина петербуржцев нуждается в подработке плюсом к основной деятельности

По данным на III квартал 2025 года у 47% жителей Санкт-Петербурга есть потребность в заработке в дополнение к уже имеющейся работе. Об этом сообщает hh.ru по результатам собственного опроса.

Относительно III квартала 2024 года, доля нуждающихся в дополнительном доходе петербуржцев выросла на 8%. Больше всего подработкой в плюсом к основной деятельности интересуются работники сферы искусства и масс-медиа — 61% респондентов, индустрии красоты и фитнеса (60%), а также врачи и преподаватели (58%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самыми востребованными сотрудниками в Петербурге стали работники сферы ритейла.

Артемий Чулков