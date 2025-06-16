В порту Туапсе выявили 22 тонны зараженных нектаринов из Турции

В морском порту Туапсе выявили живого западного цветочного трипса в партии свежих нектаринов из Турции весом 22 т. Специалисты обеззаразили привезенные фрукты, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Карантинного вредителя обнаружили в воскресенье, 8 июня, в ходе фитосанитарного контроля, проводимого сотрудниками ведомства. Новороссийский филиал ФГБУ ВНИИКР подтвердил наличие трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) в заключении о фитосанитарном состоянии продукции.

Согласно правилам карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе ЕАЭС, при обнаружении карантинных объектов продукция может быть возвращена, обеззаражена или уничтожена по выбору владельца. В данном случае было принято решение о проведении обеззараживания.

Западный цветочный трипс является карантинным объектом для России и способен причинить серьезный вред сельскохозяйственным культурам.

«Ъ-Сочи» писал, что на пункте пропуска «Адлер» на границе с Абхазией задержали партию свежих томатов весом почти 7 т, в которой специалисты выявили вирус коричневой морщинистости плодов. В целях недопущения распространения инфекции продукция была уничтожена на площадке ООО «Экоресурс Юг» в Адыгее.

Мария Удовик