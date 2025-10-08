Ночью над Черноземьем сбили 43 БПЛА; есть разрушения

С 23:00 7 октября до 07:00 8 октября средства ПВО уничтожили над Россией 53 беспилотника, включая 43 над Черноземьем. 28 дронов сбили над Белгородской областью, 11 — над Воронежской, два — над Курской, один — над Липецкой и один — над Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не прокомментировал атаки БПЛА. Однако ночью он сообщил о ракетном обстреле ВСУ. В селе Мощеное Грайворонского округа один из снарядов попал в частный дом. В результате пострадали двое взрослых и ребенок, здание частично обрушилось.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в двух районах и двух городах региона сбили около десяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Власти Липецкой области ночные атаки никак не прокомментировали. Однако вечером 7 октября губернатор региона Игорь Артамонов сообщил об обнаружении обломков БПЛА на улице Буденного в Липецке. По данным мэра города Романа Ченцова, из ближайших домов эвакуировали 50 человек.

Власти Курской области подтвердили данные Минобороны, но не раскрыли информацию о последствиях атак. В Тамбовской области не прокомментировали ночные обстрелы.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 119 беспилотников. Никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения.

Егор Одегов