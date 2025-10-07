Ночью над Черноземьем сбили 119 БПЛА; есть разрушения

С 23:00 6 октября до 07:00 7 октября средства ПВО уничтожили над Россией 184 беспилотника, включая 119 над Черноземьем. 62 дрона сбили над Курской областью, 31 — над Белгородской, 18 — над Воронежской, шесть — над Липецкой, два — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью рассказал о падении обломков БПЛА на многоквартирный дом в одном из крупнейших городов региона — Старом Осколе. В результате были выбиты окна в 15 квартирах, также осколками посечены 20 автомобилей.

Также в 22:34 господин Гладков сообщил о сбитии над регионом нескольких ракет. В 00:29 стали известны последствия: в Белгороде на территории инфраструктурного объекта в одном из помещений возник пожар — его ликвидировали сотрудники МЧС. Из-за падения осколков в разных частях облцентра были посечены пять легковых автомобилей. В Белгородском районе в селе Таврово пробита крыша гаража.

Кроме того, ВСУ дважды ударили беспилотниками по селу Стрелецкому Белгородского района. В результате первой атаки загорелась сухая трава — возгорание оперативно ликвидировала добровольная пожарная дружина. После второй атаки осколками была посечена «Газель». Также различные повреждения зафиксированы в трех частных домах: выбиты окна и повреждены входные группы.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 17 беспилотников в пяти районах и одном городе региона. По предварительной информации, пострадавших нет, но в одном из муниципалитетов обломками дрона повреждены остекление и сети котельной.

В Орловской области после ликвидации беспилотников пострадавших и разрушений нет. По словам губернатора Андрея Клычкова, на местах атак работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил об отсутствии раненых. Тем не менее, из-за ночных атак в Ельце повреждены автомобиль и остекление частного дома. На местах падения обломков дрона работают специалисты.

Власти Курской области подтвердили данные Минобороны.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 86 беспилотников. Никто не пострадал, но был зафиксирован ряд разрушений.

Кабира Гасанова