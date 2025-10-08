Глава миндортранса Челябинской области признал вину в растрате 2,9 млрд рублей

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал вину в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным информационного агентства, Алексея Нечаева выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года в Челябинске задержали руководителей регионального миндортранса и представителей дорожных компаний. Это связано с расследованием уголовного дела о растрате более 2,9 млрд руб. при исполнении госконтрактов на строительство и ремонт дорог.

Одним из задержанных стал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинска Алексей Нечаев. В ведомстве прошли обыски, после чего его этапировали в Москву для избрания меры пресечения. Вместе с ним доставили в столицу бывшего главу миндортранса области Дмитрия Микулика, экс-руководителей АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Екатерину Краснихину, бывшего юриста экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко.

В апреле и мае стало известно еще о шести фигурантах уголовного дела: первом заместителе начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславе Куликове, его предшественнике на этом посту Алексее Плюте, замначальнике того же управления Ирине Клементьевой, начальнике правового управления Анне Курьяновой и директоре подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой. Всех, кроме Екатерины Краснихиной и Натальи Чесноковой, отправили в СИЗО.

Ольга Воробьева