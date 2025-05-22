Коллеги по уголовному делу

Фигурантами уголовного дела о растрате 2,9 млрд руб. в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стали еще два сотрудника ведомства. Под следствие попали начальник правового управления Анна Курьянова и директор подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. Фигурантами уголовного дела стали уже десять человек. Следствие полагает, что организованная преступная группа из должностных лиц ведомства и представителей крупных подрядных организаций похитила бюджетные деньги при выполнении контрактов на строительство и ремонт автодорог.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи считают, что из бюджета было похищено 2,9 млрд руб. при исполнении госконтрактов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Следователи считают, что из бюджета было похищено 2,9 млрд руб. при исполнении госконтрактов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ провели новые задержания по уголовному делу о растрате бюджетных средств в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Задержаны начальник правового управления ведомства Анна Курьянова и директор подведомственного миндору областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова, сообщил “Ъ-Южный Урал” источник в правоохранительных органах 22 мая.

У них дома и на работе прошли обыски. В ближайшее время планируется избрать задержанным меру пресечения. Проведение следственно-оперативных действий подтвердило управление ФСБ РФ по Челябинской области.

ОГКУ «Челябинскавтодор» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Организация принадлежит министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В ее обязанности входит контроль и надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог, проведение осмотров выполненных работ на соответствие техзаданию, оценка качества содержания дорог, разработка проектно-сметной документации и экспертных заключений и другая деятельность, связанная с дорожными работами. По данным «СПАРК-Интерфакс», Наталья Чеснокова руководит организацией с января 2015 года.

Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела о растрате более 2,9 млрд руб. при исполнении государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. Оно было возбуждено в феврале этого года. Сначала стало известно о задержании министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинска Алексея Нечаева. Тогда в ведомстве прошли обыски. Алексея Нечаева этапировали в Москву для избрания меры пресечения. Вместе с ним в столицу были доставлены еще четверо обвиняемых — бывший глава миндортранса области Дмитрий Микулик, экс-руководители дорожного подрядчика АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, Екатерина Краснихина, которая являлась бывшим юристом экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко (его компания была исполнителем госконтрактов). Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО всех фигурантов, кроме Екатерины Краснихиной. Ее оставили на свободе под запрет определенных действий. Всем пятерым предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере»).

По данным следствия, в 2015–2019 годах действующий и бывший руководители регионального миндортранса, а также представители юридических лиц заключили госконтракты на ремонт и строительство дорог на общую сумму более 30 млрд руб., проведя фиктивные конкурсные процедуры.

По версии следователей, при исполнении контрактов, были похищены более 2,9 млрд руб., перечисленные на банковские счета компаний, которые уже не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Во время расследования этого уголовного дела полиция провела более 30 обысков в жилых и офисных помещениях в Челябинске, Москве, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке.

В апреле этого года стало известно о задержании еще трех подозреваемых в ходе расследования дела о растрате. Под следствие попали первый заместитель начальника правового управления челябинского миндортранса Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта и замначальника того же управления Ирина Клементьева. Согласно картотеке Мещанского районного суда, избравшего троим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, они обвиняются в преступлении по ч.4 ст.159 («Мошенничество в составе организованной преступной группы»).

Ранее “Ъ” сообщал, что фигуранты дела о растрате бюджетных средств отрицают вину в инкриминируемых преступлениях.

Это не единственное уголовное дело в отношении сотрудников министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. С декабря 2024 года в следственном изоляторе находится первый замглавы ведомства Станислав Харченко, которого подозревают в двух преступлениях по ч.3 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело касается «исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства, в частности строительства дорог в регионе». Станиславу Харченко может грозить до десяти лет лишения свободы. Он свою вину отрицал. В мае на первого заместителя главы миндортранса Челябинской области завели еще одно уголовное дело — по ч.5 ст.290 УК РФ («Получение крупной взятки»). Вторым фигурантом стала руководитель подведомственного ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко.

Следствие полагает, что первый замминистра и начальник госучреждения получили крупные взятки при исполнении госконтрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Челябинской области при реализации «Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования». Общая стоимость работ превышает 100 млн руб.

Ольга Воробьева