Эксперт Степанов рассказал об ответе России на поставки Украине ракет Tomahawk

Ратификация Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой рассматривается как ответ Москвы на возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk,— пояснил господин Степанов в комментарии ТАСС. — Соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет по согласованию с правительством Кубы размещать практически любые наступательные системы на территории острова».

По словам эксперта, для стабилизации баланса сил и выстраивания паритета было бы оправданным ответом поставлять кубинской стороне современные виды вооружений, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

Подписанный в марте 2025 года документ создает правовую основу для совместных операций, обучения, обмена разведданными и поставок военной техники, а также гарантирует российским военнослужащим и специалистам иммунитет от кубинской юрисдикции. Для Гаваны соглашение представляет собой защиту суверенитета и возможность доступа к современным военным технологиям в условиях давления США в Карибском регионе. Накануне Госдума ратифицировала соглашение.

