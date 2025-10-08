Москва расставила новые точки опоры

Госдума 7 октября ратифицировала соглашения о военном сотрудничестве России с двумя государствами Глобального Юга — Кубой и Того. По мнению эксперта, они станут еще одним шагом к укреплению позиций Москвы на двух стратегических направлениях: в Латинской Америке и в Западной Африке. Депутаты же увидели в этих договорах «возвращение к советским традициям» и «противодействие неоколониальным практикам коллективного Запада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова / РИА Новости Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

Законопроекты о ратификации правительственных соглашений о военном сотрудничестве России с Кубой и Того депутаты поддержали единогласно. Договоры, подписанные в марте 2025 года, направлены на развитие двустороннего оборонного взаимодействия, обмен опытом и защиту конфиденциальной информации.

Соглашение с Кубой заменяет действовавший с 1997 года договор между военными ведомствами двух стран. Представляя документ коллегам, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что соглашение открывает для России широкий спектр вариантов реагирования на события в Латинской Америке и возвращает двусторонние отношения к традициям советского периода. В качестве примера новых вызовов, на которые необходимо совместно реагировать, депутат упомянул обострение обстановки у берегов Венесуэлы, где действия властей США формируют «долгосрочные и противоречивые последствия» для международной безопасности. С военной же точки зрения новое соглашение рассматривается как элемент стратегии возвращения России в Западное полушарие через совместные учения, обмен технологиями и подготовку офицеров.

Соглашение с Того, как пояснил другой первый заместитель главы того же комитета Алексей Чепа («Справедливая Россия — За правду»), концентрируется на строительстве вооруженных сил и их комплектации, боевой подготовке, военном образовании и медицине. Он также отметил, что интерес африканских стран к подобным соглашениям «отражает востребованность российского опыта и стремление противодействовать неоколониальным практикам коллективного Запада».

Судя по пояснительным запискам к законопроектам, оба соглашения предусматривают стандартные формы взаимодействия: обмен делегациями, обучение специалистов, сотрудничество в области безопасности. Финансирование совместных мероприятий берет на себя приглашающая сторона, отдельные разделы договоров касаются медицинской помощи и правового статуса участников обменов.

Новые соглашения полностью вписываются в современную стратегию российской внешней политики: в Латинской Америке это укрепление позиций в противовес США, в Африке — постепенное замещение западного влияния через обучение, техническое содействие и обмен технологиями. Но если Куба была традиционным партнером еще для СССР, то тоголезцы раньше больше ориентировались на Западную Европу.

Того, несмотря на небольшую территорию и население около 9 млн человек, играет важную роль в Западной Африке как логистический хаб и единственный морской выход для стран Альянса государств Сахеля — Мали, Буркина-Фасо и Нигера, поясняет эксперт Института Африки РАН и Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. Через территорию страны проходят ключевые транзитные маршруты, а тоголезские порты обеспечивают экспорт и снабжение соседних государств. Что же касается соглашения, то оно носит рамочный характер и по сути является типовым, отмечает господин Панин: аналогичные документы Россия подписывала и с другими африканскими странами. Среди прочего договор, вероятно, предполагает и обмен разведданными, что особенно актуально для северных районов Того, где периодически действуют джихадистские группировки из соседних государств Сахеля, добавляет эксперт.

Кроме того, сотрудничество может включать и морские аспекты — прежде всего контроль побережья Гвинейского залива, продолжает Никита Панин. Он напоминает, что в 2011 году Того подписало соглашение с Францией о подготовке местных военных и о присутствии советников. Однако в последние годы страны Западной Африки снижают зависимость от Франции, и Россия воспринимается ими как более гибкий и надежный партнер, резюмирует эксперт.

Дмитрий Сотак, Анастасия Домбицкая