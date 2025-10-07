Госдума ратифицировала соглашения о военном сотрудничестве России с Кубой и Того

Депутаты Госдумы (ГД) на пленарном заседании ратифицировали соглашения о военном сотрудничестве России с Республикой Куба и Тоголезской Республикой.

Соглашение с Кубой заменит уже существующий договор, заключенный военными ведомствами стран в апреле 1997-го года. С докладом о законопроекте ратификации выступил первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. Он обратил внимание парламентариев на важность наличия у России широкого спектра вариантов реагирования на различные события в Латинской Америке. В качестве примера подобного вызова депутат привел обострение у берегов Венесуэлы, вызванное действиями властей США. По словам господина Новикова, этот конфликт будет иметь долгосрочные и противоречивые последствия.

По ратификации соглашения с Того с докладом выступил первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что в документе особенное внимание уделено положениям об обмене опытом в строительстве вооруженных сил, их комплектации и боевой подготовки, а также в организации военного образования и медицины. По словам депутата, Россия накопила огромный опыт ведения современной войны и стремление стран заключит с РФ соглашения о сотрудничестве в военной сфере свидетельствует о востребованности такого опыта. «В последние годы мы все отчетливее видим стремление африканских стран противодействовать неоколониальным практикам коллективного Запада, — отметил господин Чепа.— Укрепился курс государств Западной Африки на обеспечение их собственных интересов».

Оба соглашения были подписаны в марте 2025 года и внесены на рассмотрение в Госдуму 2 августа. За ратификацию документов депутаты проголосовали единогласно.

Степан Мельчаков