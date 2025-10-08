Под Красноярском обследовали более 515 км лесных дорог в поисках пропавшей семьи

Добровольцы обследовали 40 кв. км лесного массива и 515 км лесных дорог в поисках семьи из трех человек, пропавшей в Красноярском крае. Также в операции задействовали беспилотник, сообщило краевое МЧС.

Аэромобильная группировка МЧС обследовала 10 кв. км лесного массива, сотрудники полиции — 20 кв. км. Пока поиски результатов не дали. Сегодня планируется осмотреть все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью 28 сентября вышли с базы отдыха в поход в Кутурчинское Белогорье. Через два дня старший сын Усольцевых сообщил полиции, что семья не выходит на связь. 2 октября правоохранители нашли в лесу машину, принадлежащую пропавшей паре. Очевидцы видели, как туристы с большими рюкзаками направлялись к горе Буратинка. После пропажи семьи возбудили уголовное дело.