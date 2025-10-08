Владимир Путин встретился с военными в Петербурге в свой день рождения

В свой 73-й день рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел несколько встреч с военными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными в Петропавловском соборе

Фото: Пресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными в Петропавловском соборе

Фото: Пресс-служба Кремля

Первоначально президент вместе с руководством Минобороны и Генштаба, а также командующими группировками войск посетил Петропавловский собор. «Я решил встречу сегодня начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые по сути делали современную Россию. И вам это будет приятно и интересно»,— сказал президент.

После этого Владимир Путин провел совещание, на котором командующие группировками войск доложили ему об обстановке на фронтах СВО. Во встрече также участвовал директор ФСБ Александр Бортников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов и Дрозденко поздравили президента России Путина с днем рождения.

Артемий Чулков