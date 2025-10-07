Беглов и Дрозденко поздравили президента России Путина с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов и его коллега из Ленобласти Александр Дрозденко поздравили главу государства Владимира Путина с 73-м днем рождения в своих Telegram-каналах. Они пожелали президенту России здоровья, стойкости духа и благодати на многие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Оба руководителя регионов отметили, что служение лидера России, внимание к ее истории, культуре и литературе стали символом истинной мудрости и преданности отчизне.

К поздравлениям присоединились спикер Законодательного собрания Александр Бельский и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Они выразили признательность господину Путину за бесценную поддержку в реализации масштабных городских проектов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рост продаж кокошников в Петербурге и Ленобласти возрос после речи Путина в рамках заседания международного клуба «Валдай».

Андрей Маркелов