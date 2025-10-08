Reuters: торговцы российской нефтью требуют от Индии оплаты в юанях

После улучшения отношений между Индией и Китаем трейдеры, предлагающие российскую нефть, стали просить индийские государственные нефтеперерабатывающие компании платить в китайских юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в торговой среде.

Изменение в политической обстановке воспринимается как шанс упростить сделки с индийскими покупателями. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, контролируемая государством Indian Oil Corp (IOC.NS), недавно осуществила платежи в китайской валюте за две—три партии российской нефти, сообщили источники агентства.

16 сентября Минэнерго РФ сообщило, что доля юаня в структуре выручки России с экспорта нефти и нефтепродуктов составила 67%. На рубли приходится 24%.

Эрнест Филипповский