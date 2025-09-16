Доля юаней в расчетах за российскую нефть составила 67%

В структуре выручки России с экспорта нефти и нефтепродуктов доля юаней составила 67%. На рубли приходится всего 24%, следует из данных Минэнерго, озвученных на презентации «Стратегия развития нефтяной отрасли до 2050 года: задачи, решения и результаты» и распространенных газетой «Известия».

С 2022 года существенно сократилась доля американского доллара в расчетах: с 55% до 5%. Объем евро упал с 30% до 1%.

Как сообщают «Известия», доля рубля во всем экспорте составила 41,3%. В прошлом году российская национальная валюта стала основной в расчетах за импорт после того, как ее доля в таких операциях впервые превысила 40%.