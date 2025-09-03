Трамп заявил, что введет Нацгвардию в Чикаго для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с высоким уровнем преступности.

«Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем»,— сказал он журналистам в Белом доме.

По словам господина Трампа, Вашингтон «за две недели удалось превратить в безопасную зону». Президент США считает, что аналогичные меры необходимы и в других городах, в том числе в Чикаго. Он сообщил, что получает обращения от жителей города, которые просят о помощи.

Дональд Трамп также упомянул город Балтимор, назвав его «одним из самых небезопасных в мире». Ранее в соцсети Truth Social президент США называл Чикаго «худшим и самым опасным городом в мире».